Речення з переносним словом океан

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Речення з переносним словом океан
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того щоб стати відмінником потрібно вивчити цілий океан правил. Океан було вжито в формі преносного значення що означає дуже багато.
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