В какой части растения образуется сахари крахмал? А. в корнях. Б. в листьях. В. в стеблях. Г. в цветках.
Окружающий мир
В какой части растения образуется сахари крахмал? А. в корнях. Б. в листьях. В. в стеблях. Г. в цветках.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В.Стеблях. Я так думаю.. Удачи) :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Информатика
Помогите создать программу! C++. Visual Studio. Смысл в том, что : "Создается массив в main; В консоли задается размер массива. Вводится 2 чи...
Математика