В какой части растения образуется сахари крахмал? А. в корнях. Б. в листьях. В. в стеблях. Г. в цветках.

Окружающий мир

В какой части растения образуется сахари крахмал? А. в корнях. Б. в листьях. В. в стеблях. Г. в цветках.

Автор: Гость