Знаковые монеты разложили в виде равностороннего треугольника как показано на рисунке так чтобы каждая сторона треугольника состоит из 63 монет Сколько всего использовано монет ответ

Математика

Знаковые монеты разложили в виде равностороннего треугольника как показано на рисунке так чтобы каждая сторона треугольника состоит из 63 монет Сколько всего использовано монет ответ

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