Знаковые монеты разложили в виде равностороннего треугольника как показано на рисунке так чтобы каждая сторона треугольника состоит из 63 монет Сколько всего использовано монет ответ
Математика
Знаковые монеты разложили в виде равностороннего треугольника как показано на рисунке так чтобы каждая сторона треугольника состоит из 63 монет Сколько всего использовано монет ответ
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189использовано монет
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