Сочинение как я васпитываю силу воли
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Сочинение как я васпитываю силу воли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый день я воспитываю свою силу воли. Я считаю, что это необходимо для будущего. Например, я стараюсь не кушать сразу много сладкого, просыпаться пораньше или же помогать маме вместо игры с друзьями. У меня не всегда получается. но я правда стараюсь. думаю сила воли - необходимая вещь для каждого человека.
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