Сочинение как я васпитываю силу воли

Гость: Гость:

Каждый день я воспитываю свою силу воли. Я считаю, что это необходимо для будущего. Например, я стараюсь не кушать сразу много сладкого, просыпаться пораньше или же помогать маме вместо игры с друзьями. У меня не всегда получается. но я правда стараюсь. думаю сила воли - необходимая вещь для каждого человека.