Бросают три дротика в мишень.очки набранные за три броска,складываются,промах оценивается в 0 очков.Какой итоговый показыватель представленный в ответах невозможно получить за три броска. а)14 б)18 в)19 г)30

Математика
Бросают три дротика в мишень.очки набранные за три броска,складываются,промах оценивается в 0 очков.Какой итоговый показыватель представленный в ответах невозможно получить за три броска. а)14 б)18 в)19 г)30
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14=12+1+1, 18=12+3+3, 19=8+8+3, варианты А , Б , В возможны, а вариант Г набрать нельзя. ( то есть невозможно)
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