Бросают три дротика в мишень.очки набранные за три броска,складываются,промах оценивается в 0 очков.Какой итоговый показыватель представленный в ответах невозможно получить за три броска. а)14 б)18 в)19 г)30

Математика

Бросают три дротика в мишень.очки набранные за три броска,складываются,промах оценивается в 0 очков.Какой итоговый показыватель представленный в ответах невозможно получить за три броска. а)14 б)18 в)19 г)30

Автор: Гость