На писать сказку про белочку

Гость: Гость:

Жила была белочка.По утрам она искала орешки ,а по вечером пряталась в своем дупле.Вот уж наступит зима ,а орешков то раз два и обчелся.Надо что-то думать.Решила Белочка пойти к людям.Прибежала на ближайшую ферму.Дверь была открыта.Белочка медленно,но верно вошла в здание.Здесь не было ни орехов ,ни деревьев.Она решилась пройтись по коридору.В конце коридора была приоткрыта дверь,она вошла.За столом сидела женщина лет 30-ти ,державшая в руках кружку с горячим чаем.Белочка медленно подкралась к столу,как вдруг что-то ее схватило за шею.Это был человек.Мужчина лет 40-ка взял ее в руки ,а дальше сам допишешь....