10 собакам и кошкам скормили 56 котлет каждой собаке досталось 6 котлет каждой кошки 5 котлет Сколько было собака Сколько кошка

Математика

10 собакам и кошкам скормили 56 котлет каждой собаке досталось 6 котлет каждой кошки 5 котлет Сколько было собака Сколько кошка

Автор: Гость