10 собакам и кошкам скормили 56 котлет каждой собаке досталось 6 котлет каждой кошки 5 котлет Сколько было собака Сколько кошка
Математика
10 собакам и кошкам скормили 56 котлет каждой собаке досталось 6 котлет каждой кошки 5 котлет Сколько было собака Сколько кошка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-было кошек, 10-х - было собак 5х+6(10-х)=56 5х+60-6х=56 60-56=6х-5х х=4 - было кошек, 6 было собак Проверка: 6х4+5х6=24+30=54
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
1. Выразить в метрах в секунду (м/с) скорости тел: 18 км/ч, 54 км/ч, 270 м/мин. 2. Скорость ??кворца равна 20 м/с, а скорость страуса 79,2 км/ч....
Английский язык
Українська література
Русский язык