10 собакам и кошкам скормили 56 котлет каждой собаке досталось 6 котлет каждой кошки 5 котлет Сколько было собака Сколько кошка

Математика
10 собакам и кошкам скормили 56 котлет каждой собаке досталось 6 котлет каждой кошки 5 котлет Сколько было собака Сколько кошка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 х-было кошек, 10-х - было собак  5х+6(10-х)=56 5х+60-6х=56 60-56=6х-5х х=4 - было кошек, 6 было собак    Проверка: 6х4+5х6=24+30=54
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