Помогите зделать 9 номер , очень прошу даю 15 балів !
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Помогите зделать 9 номер , очень прошу даю 15 балів !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:neighbour 2:teammate 3:classmate 4:step-brother 5:cousin 6:relative Ну вроде так.
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