My favourite subject starts and ends with the same letters as my name ( сделайте пожалуста перевод) срочно нужно

Английский язык
My favourite subject starts and ends with the same letters as my name ( сделайте пожалуста перевод) срочно нужно
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Автор: Гость
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Гость:
Мой любимый предмет начинается и заканчивается теми же буквами, что и мое имя
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