Все эпитеты со сказки пушкина о мёртвой царевне и о семи богатырях?

Литература
Все эпитеты со сказки пушкина о мёртвой царевне и о семи богатырях?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитеты: белешенька земля, тяжелешенько вздохнула, мерзкое стекло, мать брюхатая, красная девица, позолоченный рожок, во тьме глубокой, плод румяный, с молодецкого разбоя, горько плачет, темной ночки.
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