Почему разные популяции одного и того же вида отличаются по частоте встречаемост?? различных вариантов генов ?

Биология
Почему разные популяции одного и того же вида отличаются по частоте встречаемост?? различных вариантов генов ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что эти популяции живут в разных условиях. В одном месте выгодно иметь одни варианты гена, а в другом месте - другие. Например, в средней полосе, где нет малярии, у всех жителей гены гемоглобина - нормальные. Зато в средиземноморском регионе распространены гены талассемии, а в Африке - серповидно-клеточной анемии. Почему? Потому что их гетерозиготные носители не могут болеть малярией, и это выгодно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пример честности из литературы 6-8 классы
Ответить
Математика
Купили на равные суммы денег конфеты белочка ценой 20 зедов за килограмм и Мишка на севере цена 30 зедов за килограмм зед условная денежная единица...
Ответить
Математика
Помогите решить !! Срочно!!!!! Математика 5 класс математический тренажёр В.И.Жохова
Ответить
История
Что модно увидеть с китайской стены ??? можно ли увидеть реки ? какие? горы? какие?
Ответить
Литература
Почему штольц пробудил интерес ольги к обломову
Ответить