Почему разные популяции одного и того же вида отличаются по частоте встречаемост?? различных вариантов генов ?

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Потому что эти популяции живут в разных условиях. В одном месте выгодно иметь одни варианты гена, а в другом месте - другие. Например, в средней полосе, где нет малярии, у всех жителей гены гемоглобина - нормальные. Зато в средиземноморском регионе распространены гены талассемии, а в Африке - серповидно-клеточной анемии. Почему? Потому что их гетерозиготные носители не могут болеть малярией, и это выгодно.