Как сделать соблюден номер верного утверждения о слове циркуль 1 2 3 1 4 Какое правильное утверждение

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Как сделать соблюден номер верного утверждения о слове циркуль 1 2 3 1 4 Какое правильное утверждение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чаще всего и пишется в корне а ы на конце слова  правда есть пару исключений 
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