Рассказ о памятнике на бородинском поле

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Бородинское поле — историческое поле, находящееся к западу от Можайска, на территории сельского поселения Бородинское Можайского района Московской области, близ деревни Бородино. Здесь 26 августа 1812 года (по старому стилю) произошло сражение между русской и французской армиями, а в 1941—1942 годах проходил передовой рубеж Можайской линии обороны Москвы.На поле — многочисленные (более 50) памятники героям Отечественной войны 1812 года и советским воинам Великой Отечественной войны, братские могилы. В центре поля — главное здание военно-исторического музея (1912).