Придумай 5 примеров на тему" сложение и вычитание целых чисел "
Математика
Придумай 5 примеров на тему" сложение и вычитание целых чисел "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55-30=25 60-50-10 76-57=19 53-44=9 119-6=113 66+65=131 70+40=110 5+15=20 103+12=115 34+43=77 9+8=17
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найти высоту треугольника с периметром=36см, если она разбивает его на 2 треугольника с периметрами 18см и 24см
Информатика
Биология
Почему разные популяции одного и того же вида отличаются по частоте встречаемост?? различных вариантов генов ?
Русский язык