Посадили 2 ряда груш по 8 деревьев и 4 ряда вишен.Сколько вишен в ряду если всего посадили 44 дерева
Математика
Посадили 2 ряда груш по 8 деревьев и 4 ряда вишен.Сколько вишен в ряду если всего посадили 44 дерева
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8•2=16(д)-посадили груш 2)44-16=28(д)-вишен всего 3)28:4=7(д) Ответ: в ряду посадили 7 вишен
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