Посадили 2 ряда груш по 8 деревьев и 4 ряда вишен.Сколько вишен в ряду если всего посадили 44 дерева

Математика

Посадили 2 ряда груш по 8 деревьев и 4 ряда вишен.Сколько вишен в ряду если всего посадили 44 дерева

Автор: Гость