Записать двухзначные числа в которых сумма числа десятков и числа единиц равна 8

Математика
Записать двухзначные числа в которых сумма числа десятков и числа единиц равна 8
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17,26,35,44,53,62,71
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