Сочинение рассказ про зайца

Гость: Гость:

Жил-был в лесу заяц. Все зайцы были как зайцы: летом серые, зимой белые. А этот и зимой и летом был одним цветом. И цвет этот был ни белый, ни серый, а просто грязный, потому что заяц никогда не умывался.Шел как-то он по тропинке, а навстречу ему лиса.- Ты кто? – спрашивает лиса.- Заяц, - ответил заяц.- Не может быть, - замотала головой лиса. – Я никогда таких зайцев не видела, таких страшных не бывает! Может быть ты еж?- Почему? – удивился заяц.- Потому что на тебе солома старая, шелуха от шишек и шерсть вся свалялась, на иголки стала похожа.Заяц обиделся, но решил, что умываться все равно не будет. Повалялся он по земле, стряхнул старую солому и шелуху от шишек и пошел дальше. А навстречу ему волк.- Ты кто? – спрашивает волк.- Заяц, - ответил заяц.- Не может быть, - сел на задние лапы волк. – Я никогда таких зайцев не видел, таких страшных не бывает! Может быть ты крот?- Почему крот? – удивился заяц.- Потому что ты весь в земле, вон какой черный!Заяц обиделся, но решил, что умываться все равно не будет. Повалялся он по траве, стряхнул землю и пошел дальше. А навстречу ему медведь.- Ты кто? – спрашивает медведь.- Заяц, - ответил заяц.- Не может быть, - замотала головой медведь. – Я никогда таких зайцев не видел, таких страшных не бывает! Может быть ты лягушка?- Почему? – удивился заяц.- Потому что весь зеленый!Заяц обиделся, но решил, что умываться все равно не будет.- Ну и что, зато не съели, - подумал он и пошел дальше. Видит, на поляне играют зайцы.- Привет, - закричал заяц, выскочив на опушку. – Возьмите меня к себе поиграть.- А ты кто? – хором спросили зайцы.- Как кто? Заяц!- Не может быть, - сказал один из игравших на поляне зайчиков. – Ты на нас совсем не похож.- Как не похож? – расстроился грязный заяц. – Разве я не такой же, как вы?- Нет! – хором прокричали зайцы. – Вот пойдем к речке, посмотрим в воду, отражения сравним.И поскакали они все к речке. Сели чистые зайцы рядком, а грязный заяц в самом конце пристроился. Наклонились они над водой, а там…Все зайцы, как зайцы – серые, а рядом с ними кто–то такой страшный! Закричал грязный заяц от страха и свалился в воду. Поплавал-поплавал, понырял, да и выпрыгнул на берег.- Ой, - закричали зайцы. – И правда, ты заяц!Он осторожно вернулся к реке и посмотрел на свое отражение. - Какой я красивый, оказывается, - удивился заяц и пошел играть к своим новым друзьям. С того дня он каждое утро бегал вместе со всеми к речке умываться.