Переведите слова плиз номер 5 желательно после перевода напишите слово по англ. например так Hello- привет зарание спасибо буду блогадарна даю 20 б
Английский язык
Переведите слова плиз номер 5 желательно после перевода напишите слово по англ. например так Hello- привет зарание спасибо буду блогадарна даю 20 б
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Sad-грустный bad-плохой fat-толстый angry-злой cat-кошка lazy-ленивый brave-храбрый name-имя snake-змея take-брать big-большой slim-тонкий six-шесть stick-палка it-это i-я nice-красивый five-пять ride-езда nine-девять fox-лиса strong-сильный long-длинный frog-лягушка crocodile-крокодил go-идти no-нет home-дом nose-нос close-закрывать
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