Переведите слова плиз номер 5 желательно после перевода напишите слово по англ. например так Hello- привет зарание спасибо буду блогадарна даю 20 б

Английский язык

Переведите слова плиз номер 5 желательно после перевода напишите слово по англ. например так Hello- привет зарание спасибо буду блогадарна даю 20 б

Автор: Гость