Помогите составить рассказ об воспитании молодого дворянина Митрофона того врем??ни. Из пьесы Фонвизина "Недоросль".
Литература
Помогите составить рассказ об воспитании молодого дворянина Митрофона того врем??ни. Из пьесы Фонвизина "Недоросль".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Митрофанушку воспитывали необразованные "мамки-няньки". Баловали его,холили,лелеяли.Вырос.И что мы видим?Жалкое подобие мужчины Несамостоятелен,труслив,жалок При этом амбициозен:" Не хочу учиться,хочу жениться!"А правда,зачем образование,если няньки решат все проблемы?Пожалеют,приласкают,накормят.
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