Помогите составить рассказ об воспитании молодого дворянина Митрофона того врем??ни. Из пьесы Фонвизина "Недоросль".

Гость: Гость:

Митрофанушку воспитывали необразованные "мамки-няньки". Баловали его,холили,лелеяли.Вырос.И что мы видим?Жалкое подобие мужчины Несамостоятелен,труслив,жалок При этом амбициозен:" Не хочу учиться,хочу жениться!"А правда,зачем образование,если няньки решат все проблемы?Пожалеют,приласкают,накормят.