Помогите составить рассказ об воспитании молодого дворянина Митрофона того врем??ни. Из пьесы Фонвизина "Недоросль".

Литература
Помогите составить рассказ об воспитании молодого дворянина Митрофона того врем??ни. Из пьесы Фонвизина "Недоросль".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Митрофанушку воспитывали необразованные "мамки-няньки". Баловали его,холили,лелеяли.Вырос.И что мы видим?Жалкое подобие мужчины Несамостоятелен,труслив,жалок При этом амбициозен:" Не хочу учиться,хочу жениться!"А правда,зачем образование,если няньки решат все проблемы?Пожалеют,приласкают,накормят.
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