Примеры месторождения полезных ископаемых в москве
География
Примеры месторождения полезных ископаемых в москве
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Гость:
В Московской области имеется ряд полезных ископаемых. На первом месте среди них по запасам и использованию стоит торф - выявлено свыше 1700 его месторождений. Они находятся главным образом в восточной части области, в районе Мещеры, а также на севере Дмитровского и Мытищинского районов. Встречаются и различные глины: кирпичные - почти повсеместно, а огнеупорные - главным образом на востоке области. Месторождения фосфоритов расположены вблизи города Егорьевска, к юго-западу от него. Большое значение имеют залежи стекольных песков в северной части Люберецкого района, которые используются для изготовления высококачественного стекла, в том числе и оптического.
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