Обряды адыгейского народа

Музыка
Обряды адыгейского народа
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«Рождение человека»,«Первый шаг» или «Встать на Землю»,«Первый раз побрить ребёнка»,«Первый зуб выпал»,«Институт девичьей комнаты»
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