:)Пожалуйста помогите!!!! Рассказ о фараоне как о правители!!Зарание спасибо!!
История
:)Пожалуйста помогите!!!! Рассказ о фараоне как о правители!!Зарание спасибо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фарао́н — современное наименование правителей Древнего Египта. По-видимому, никогда не было официальным титулом, а возникло как эвфемизм, позволяющий обойтись без упоминания царского имени и официальных царских титулов, в эпоху Нового царства и особенно распространилось к середине I тыс. до н. э. Греческое слово Φαραώ заимствовано из Библии (ивр. פַּרְעֹה, [пар‘о̄]); оригинальное египетское per-oa буквально означает «великий дом», то есть царский дворец. Обычным же наименованием египетских царей было выражение «принадлежащий Тростнику и Пчеле» («несу-бити»), то есть соответственно Верхнему и Нижнему Египту, либо просто «повелитель обеих земель» («небтауи»)[1].
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