Как была организована армия в Ассирии, Нововавилонском царстве и Персии... Пожалуйста, мне срочно! Заранее спасибо.
История
Как была организована армия в Ассирии, Нововавилонском царстве и Персии... Пожалуйста, мне срочно! Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возникновению нововавилонского царства предшествовала война Вавилонии с Ассирийской империей. Армия, которую возглавлял Набопаласар, смогла одержать победу в военных действиях, что привело к паданию Ассирии.В Вавилоне возникла нововавилонская династия. Со временем вавилонским правителям удалось расширить границы своего царства: они смогли захватить Палестину и Сирию.Царь Навуходоносор смог овладеть Иерусалимом, а всех евреев, проживающих там переселить в Месопотамию.
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