Помогите зделать 209упражнения

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Помогите зделать 209упражнения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где упражнение  как тебе помоч
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