82,86,87,88,89номер

Алгебра
82,86,87,88,89номер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№82 55bc/108 №86 -4+p/6p №87 12a/5(a-2) З тими в мене щось не виходить
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