Какая форма слова является литературной,обозначь род,склонение и падеж плацкартой или плацкартом

Русский язык
Какая форма слова является литературной,обозначь род,склонение и падеж плацкартой или плацкартом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плацкартой жен.род  Творительный падеж. 1 склонение 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Помогите пожалуйста описать Ивана Подкову.
Ответить
Математика
Помогите плиз)))))))))))))))))))))))))
Ответить
Русский язык
Расставь знаки препинания, введи слова автора внутрь реплики (вместо //). 1 Можешь ??ойти с нами в кино.// Только не опаздывай! (великодушно пред...
Ответить
Русский язык
Написать определение следующих понятий: ПРЕДЛОГ- ПРИСТАВКА-
Ответить
Математика
Банк выплачивает вкладчикам 16% годовых.Вклад составляет 18000.Какая сумма будет у клиента через 3 года если банк насчитывает: а) простые проценты;...
Ответить