Какая форма слова является литературной,обозначь род,склонение и падеж плацкартой или плацкартом
Русский язык
Какая форма слова является литературной,обозначь род,склонение и падеж плацкартой или плацкартом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плацкартой жен.род Творительный падеж. 1 склонение
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