Как правильно разобрать слово по составу?
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Как правильно разобрать слово по составу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала необходимо найти и выделить окончание слова,путём обведения его в квадратную или прямоугольную рамочку.Далее находят корень слова, чтобы определить его, нужно подобрать однокоренные слова, и выделить обводя его сверху кривой, напоминающей букву «с», лежащую на боку.Потом лучше выделить приставку, её отчёркивают сверху прямой линией, проводя вниз короткую черту, отделяющую приставку от корня.На последнем этапе разбора обозначают суффиксы. Их выделяют, рисуя сверху «крышечку».
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