Число которое больше 20 и меньше 30,делится на 9.какое это число?
Математика
Число которое больше 20 и меньше 30,делится на 9.какое это число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это число 27 удачи........
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