Число которое больше 20 и меньше 30,делится на 9.какое это число?

Математика
Число которое больше 20 и меньше 30,делится на 9.какое это число?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это число       27 удачи........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Чем различается труд закройщицы на большой швейной фабрике и на маленьком частно?? швейном предприятии?
Ответить
Химия
Смесь состоящую из 1дм пропена, 1дм пропана и 3дм водорода пропустили над катализатором. реакция гидрирования прошла с выходом 80%. найти относител...
Ответить
Русский язык
Как правильно разобрать слово по составу?
Ответить
Английский язык
Переведите слова плиз номер 6 желательно после перевода напишите слово по англ. например так Hello- привет зарание спасибо буду блогадарна даю 2...
Ответить
Алгебра
82,86,87,88,89номер
Ответить