Чем различается труд закройщицы на большой швейной фабрике и на маленьком частно?? швейном предприятии?
Технология
Чем различается труд закройщицы на большой швейной фабрике и на маленьком частно?? швейном предприятии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну наверное,на большой фабрике она работает больше,чем на маленькой.
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