Различие и сходство между Францией и германией
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Различие и сходство между Францией и германией
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Различия: язык, гос. строй, правовая семья (или система) , столицы, местонахождение, климат. Сходства: то же при более близком рассмотрении. Англ. и Нем. - языки довольно разные, но относятся к одной группе - Германской. Англ. и Франц. схожи в написании, но относятся к разным группам, Франц. к романской группе языков. Германия и Франция - это страны германской правовой системы, Англия - англосаксонской правовой системы. Германия и Франция - на континенте, Англия - остров. Германия и Франция - республики, Англия - конституционная монархия. у Германии и Франции - одна валюта - евро, в англии по прежнему - фунт.
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