ПОМОГИТЕ!! Надо составить текст про Толстого 6-9 Приложений ДАЮ 49 б.

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Толстой Лев Николаевич (28 августа 1828, усадьба Ясная Поляна Тульской губернии — 7 ноября 1910, станция Астапово (ныне станция Лев Толстой) Рязано-Уральской ж. д.) — граф, русский писатель. Первые годы жизни Толстого прошли в имении родителей Ясная Поляна недалеко от города Тулы. Очень рано, в полуторагодовалом возрасте, он потерял мать Марию Николаевну, женщину эмоциональную и решительную. Толстой знал много семейных рассказов о матери. Образ ее был овеян для него самыми светлыми чувствами. Отец, Николай Ильич, отставной полковник, дружил с декабристами Исленьевым и Колошиным. Он отличался гордостью и независимостью в отношениях с представителями власти. Для Толстого-ребенка отец был воплощением красоты, силы, страстной, азартной любви к радостям жизни. От него он унаследовал увлечение псовой охотой, красоту и азарт которой много лет спустя Толстой выразил на страницах романа Война и мир в описании травли волка гончими старого графа Ростова.