Розставте розділові знаки,виконайте синтаксичний розбір(підкресліть члени речення,надпишіть над кожним словом частину мови,дайте загальну характеристику всій конструкції й компоненти як простим реченням). Тарас Шевченко народив...

Українська мова

Розставте розділові знаки,виконайте синтаксичний розбір(підкресліть члени речення,надпишіть над кожним словом частину мови,дайте загальну характеристику всій конструкції й компоненти як простим реченням). Тарас Шевченко народився на українській землі під українським небом проте він належить до тих людей-світочів що стають дорогими для всього людства і що в погані всього людства знаходять своє безсмертя.

Автор: Гость