Розставте розділові знаки,виконайте синтаксичний розбір(підкресліть члени речення,надпишіть над кожним словом частину мови,дайте загальну характеристику всій конструкції й компоненти як простим реченням). Тарас Шевченко народив...

Українська мова
Розставте розділові знаки,виконайте синтаксичний розбір(підкресліть члени речення,надпишіть над кожним словом частину мови,дайте загальну характеристику всій конструкції й компоненти як простим реченням). Тарас Шевченко народився на українській землі під українським небом проте він належить до тих людей-світочів що стають дорогими для всього людства і що в погані всього людства знаходять своє безсмертя.
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Після  слова  небом  кома  ,  перед двома словами  що кома 
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