Розставте розділові знаки,виконайте синтаксичний розбір(підкресліть члени речення,надпишіть над кожним словом частину мови,дайте загальну характеристику всій конструкції й компоненти як простим реченням). Тарас Шевченко народив...
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Розставте розділові знаки,виконайте синтаксичний розбір(підкресліть члени речення,надпишіть над кожним словом частину мови,дайте загальну характеристику всій конструкції й компоненти як простим реченням). Тарас Шевченко народився на українській землі під українським небом проте він належить до тих людей-світочів що стають дорогими для всього людства і що в погані всього людства знаходять своє безсмертя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Після слова небом кома , перед двома словами що кома
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