Какие части света и материки открыл Х. Колумб (названия)

Окружающий мир
Какие части света и материки открыл Х. Колумб (названия)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Америку открыл Х Колумб
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