В Африке нет таких высоких и протяженных горных систем как например Гималаи в Евр??зии Анды- в Южной Америке Кордильеры в Северной Америке подумайте почему

География
В Африке нет таких высоких и протяженных горных систем как например Гималаи в Евр??зии Анды- в Южной Америке Кордильеры в Северной Америке подумайте почему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При столкновении литосферных плит образуются горные массивы. Высочайшие горы планеты находятся на стыках континентальных плит,разломах,образованных при при сдвигах. Африка целиком лежит на Африканской континентальной плите,где нет ни  стыков,ни разломов,что и объясняет отсутствие высоких и протяжённых горных систем.
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