Укажите, в каком слове в суффиксе наречия пишется О. Выберите правильный ответ: зл??вещ.. общ.. вообщ.. певуч..

Русский язык

Укажите, в каком слове в суффиксе наречия пишется О. Выберите правильный ответ: зл??вещ.. общ.. вообщ.. певуч..

Автор: Гость