Укажите, в каком слове в суффиксе наречия пишется О. Выберите правильный ответ: зл??вещ.. общ.. вообщ.. певуч..
Русский язык
Укажите, в каком слове в суффиксе наречия пишется О. Выберите правильный ответ: зл??вещ.. общ.. вообщ.. певуч..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зловеще вообще общо певуче
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