Выход из лабиринта искали 35 туристов.За это время туда вошли ещё несколько челове??.Сторож вывел всех: сначала 28 человек а затем ещё 24.Сколько туристов вошло в лабиринт пока первые искали выход?
Математика
Выход из лабиринта искали 35 туристов.За это время туда вошли ещё несколько челове??.Сторож вывел всех: сначала 28 человек а затем ещё 24.Сколько туристов вошло в лабиринт пока первые искали выход?
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Гость:
28+24=52 52-35=17 Ответ:17
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