Выход из лабиринта искали 35 туристов.За это время туда вошли ещё несколько челове??.Сторож вывел всех: сначала 28 человек а затем ещё 24.Сколько туристов вошло в лабиринт пока первые искали выход?

Математика

Выход из лабиринта искали 35 туристов.За это время туда вошли ещё несколько челове??.Сторож вывел всех: сначала 28 человек а затем ещё 24.Сколько туристов вошло в лабиринт пока первые искали выход?

Автор: Гость