Найдите x из выражения xy+x=9,если y+1=3
Математика
Найдите x из выражения xy+x=9,если y+1=3
Ответ(ы) на вопрос:
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В этом уравнении ответ:Х=2
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