5. Составь из слов словосочетания, употребляя их в нужном падеже. Определи падеж существительных, поставив к нему вопрос. Пример: питаться травой – питаться (чем?) травой (Т.п.) Песня (соловей) _______________________________...

Русский язык

5. Составь из слов словосочетания, употребляя их в нужном падеже. Определи падеж существительных, поставив к нему вопрос. Пример: питаться травой – питаться (чем?) травой (Т.п.) Песня (соловей) ____________________________________________________ Звон (колокола)__________________________________________________ Красивым (платье) _________________________________________________ Непроходимыми (болото) ___________________________________________ Записал на (бумага) _____________________________________________

Автор: Гость