5. Составь из слов словосочетания, употребляя их в нужном падеже. Определи падеж существительных, поставив к нему вопрос. Пример: питаться травой – питаться (чем?) травой (Т.п.) Песня (соловей) _______________________________...
Русский язык
5. Составь из слов словосочетания, употребляя их в нужном падеже. Определи падеж существительных, поставив к нему вопрос. Пример: питаться травой – питаться (чем?) травой (Т.п.) Песня (соловей) ____________________________________________________ Звон (колокола)__________________________________________________ Красивым (платье) _________________________________________________ Непроходимыми (болото) ___________________________________________ Записал на (бумага) _____________________________________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Песня(кого?) соловья(Р.п) Красивым(чем?)платьем(Т.п) Непроходимыми (чем?)болотами(Т.п) Записал(на чем?) на бумаге(П.п)
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