Объясните, какое значение имеет движение в жизни животного
Биология
Объясните, какое значение имеет движение в жизни животного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движение- ето жизнь. Суставы розрабатываються. И животные не имеют избытоного веса.
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