Придумать предложния со словами Тяжёлый,стоит,употребив их в переносном значении
Русский язык
Придумать предложния со словами Тяжёлый,стоит,употребив их в переносном значении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мария Ивановна,объясните мне пожалуйста эту задачу еще раз,она для меня очень тяжелая!
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