Напиши-те пожалуйста Цитатный План по сказке мёртвой царевне и семи богатырях

Гость: Гость:

1) царь с царицею простился 2) девять месяцев проходит 3) Бог даёт царице дочь 4) и к обедне умерла 5) царь женился на другой 6) ей в приданое дано было зеркальце одно 7) Яльцев на свете всех милее, всех румяней и белее? 8) но царевна молодая, между тем росла, росла. 9) и жених сыскался ей, Королевич Елисей 10) вот Чернавка в лес пошла и в такую даль свела 11) до зари в лесу блуждая, между тем все шла да шла и на терем набрела 12) люди добрые живут 13) входят семь богатырей 14) всё в лесу; не скучно ей, у семи богатырей. 15) братья милую девицу, полюбили 16) отдана. мне всех милей Королевич Елисей 17) видит: нищая черница, ходит по двору, клюкой 18) кушай яблочко, мой свет, благодарствуй за обед 19) и кусочек проглотила 20) и тиха, недвижна стала 21) перед мёртвою царевной, братья в горести душевной 22) гроб её к шести столбам, на цепях чугунных там 23) свет наш солнышко! Не видало ль где на свете, ты царевны молодой 24) месяц, месяц, мой дружок, позолоченный рожок 25) ветер, ветер! Ты могуч, ты гоняешь стаи туч 26) гроб качается хрустальный, на цепях между столбов 27) Королевич зарыдал 28) при вздохнув, произнесла: "как же долго я спала!" 29) и никто с начала мира, не видал такого пира