874357+(742×65%)×6724-90003/557+(452×3%-12%)×368=
Математика
874357+(742×65%)×6724-90003/557+(452×3%-12%)×368=
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4027339.2/5502.92=734.6
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