Тело массой 2 кг висит на нити.К чему расположены вес тела и сила тяжести?Изобразите эти силы на чертеже. Помогите с рисунком пожалуйста

Физика

Тело массой 2 кг висит на нити.К чему расположены вес тела и сила тяжести?Изобразите эти силы на чертеже. Помогите с рисунком пожалуйста

Автор: Гость