Тело массой 2 кг висит на нити.К чему расположены вес тела и сила тяжести?Изобразите эти силы на чертеже. Помогите с рисунком пожалуйста
Физика
Тело массой 2 кг висит на нити.К чему расположены вес тела и сила тяжести?Изобразите эти силы на чертеже. Помогите с рисунком пожалуйста
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Гость:
Вот,лови))Удачи с решением)
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