Харків розташований на схід від Києва,тобто місцевий час у Харкові...?
География
Харків розташований на схід від Києва,тобто місцевий час у Харкові...?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Києві і Харкові однаковий час. Бо вони знаходяться в другому годинному поясі
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