Пожалуйста помогите. Нужно решение с обоснованием каждого действия. Заранее спас??бо!

Геометрия
Пожалуйста помогите. Нужно решение с обоснованием каждого действия. Заранее спас??бо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть СД=х; АД=4х; По теореме Пифагора: 34^2=х^2+(4х)^2; 17х^2=34*34; х^2=2*34; х=√68; СД=√68; АД=4√68; S(ABCД)=СД*АД=√68*4√68= 4*68=272; S(ABC)=S(ABCД):2=272:2=136; S(ABC)=AC*ВН/2; 136=34*ВН/2; ВН=136*2/34=8; ответ: 8
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