Приведите примеры территорий,где рядом расположены месторождения полезных ископаемых магматического и осадочного происхождения? Помогите пожалуйста..
География
Приведите примеры территорий,где рядом расположены месторождения полезных ископаемых магматического и осадочного происхождения? Помогите пожалуйста..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недра Азербайджана содержат ценные полезные ископаемые: нефть и природный газ, медную руду и золото.
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