Приведите примеры территорий,где рядом расположены месторождения полезных ископаемых магматического и осадочного происхождения? Помогите пожалуйста..

География

Приведите примеры территорий,где рядом расположены месторождения полезных ископаемых магматического и осадочного происхождения? Помогите пожалуйста..

Автор: Гость