Краткий пересказ "Борис Годунов"

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Краткий пересказ "Борис Годунов"
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1598 год. После смерти царя Федора Иоанновича народ умоляет Бориса, его шурина, затворившегося в монастыре, принять корону. Тот соглашается, после некоторой заминки1603 год. Чудов монастырь. Гришка Отрепьев узнает от Пимена подробности убийства царевича Дмитрия Угличского и сбегает. В Кремле узнают о нем и объявляют розыск. Отрепьев пытается перейти литовскую границу, перед этим его чуть не ловят в корчме. В доме боярина Шуйского зачитывают письмо о появлении чудесно спасшегося царевича. Борис Годунов в ужасе от известия мучается. В Кракове в доме Вишневецкого Самозванец начинает собирать свиту. Затем в замке воеводы Мнишека в Самборе он ухаживает за Мариной. 1604 год. Войско Самозванца переходит границу. В Кремле принимают решение перенести мощи царевича Дмитрия из Углича в Москву. В декабре близ Новгорода-Северского происходит битва, где московиты проигрывают. На Соборной площади юродивый обвиняет Бориса в убийстве. В Севске Лжедмитрий допрашивает пленного, вскоре его войско будет разбито. В Москве царь Борис внезапно умирает, успев благословить сына Федора на царство. Гаврила Пушкин соблазняет Басманова на измену. Пушкин на Лобном месте провозглашает власть Лжедмитрия и провоцирует на бунт против детей Годунова. Бояре входят в дом, где скрывается царь Федор и его мать, и душат их. Боярин Мосальский объявляет народу: «Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!» . Народ безмолвствует.
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