Банк выплачивает вкладчикам 16% годовых.Вклад составляет 18000.Какая сумма будет у клиента через 3 года если банк насчитывает: а) простые проценты; б) сложные проценты . На какую сумму будут отличаться вклады при простом и слож...
Математика
Банк выплачивает вкладчикам 16% годовых.Вклад составляет 18000.Какая сумма будет у клиента через 3 года если банк насчитывает: а) простые проценты; б) сложные проценты . На какую сумму будут отличаться вклады при простом и сложном процентном росте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)18000*1,18*3 б)18000*(1,18^3) 18000*{(1,18^3)-(1,18*3)}
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