Банк выплачивает вкладчикам 16% годовых.Вклад составляет 18000.Какая сумма будет у клиента через 3 года если банк насчитывает: а) простые проценты; б) сложные проценты . На какую сумму будут отличаться вклады при простом и слож...

Математика

Банк выплачивает вкладчикам 16% годовых.Вклад составляет 18000.Какая сумма будет у клиента через 3 года если банк насчитывает: а) простые проценты; б) сложные проценты . На какую сумму будут отличаться вклады при простом и сложном процентном росте?

Автор: Гость