Помогите мне с русским языком 8 класс, плиииз.

Гость: Гость:

1. Она глядела на меня, словно давно уже забыла обо всем. И тут он улыбнулся, как солнце и даже ярче солнца. Точно облака, была сахарная вата . 2. Вера, ты очень красивая сегодня. Куда же вы летите, облака? Зачем мне все это, Ира? 3.В общем, все прошло отлично. Были правильные ответы, конечно же. Мы, во-первых, играли, во-вторых, плясали и даже учиться успевали. 4.И ты, и я уже не те. Солнце и неба радуют нас сегодня. Взгляни на них и ты сразу увидишь и поймешь, кто они на само деле. 5. Мы лепили, и пластилин был мягкий. И тучи гнались, и ветер шумел, и молнии сверкали на улице. Только Маша не знала ответа, и все пытались ей помочь. 6.В небе было все: и шары, и ленты, и облака. Я видела кучу зверей: антилоп, ягуаров и даже слонов! Маша знала всех: учителей, учеников и родителей. 7.Он сказал:" Куда же ты бежишь. дорогая?". "Едем,едем в соседнее село",-пели они. "Куда же нам идти?"-спросили юноши. 8. В больнице лежал больной, жаждущий визита. Пролетев у меня над головой, монета оказалась на дереве. Мы с Димой, ревущим и поющим, шли обратно. 9.Тоска-чувство тревоги. Сказать-сделать. Уповать на Бога- значит смириться .