Придумайте 5 задач о здоровье. 5 класс. С решением. Пожалуйста ооооочень надо....дам много баллов.

Гость: Гость:

1..на прививку от гриппа пришли 18 ч. из 25 ч. со всего класса , из тех кто делал прививку заболели 5 человек а из тех кто не делал 2е , сколько % человек из тех кто делал заболели и сколько % заболели из тех кто не делал , сколько человек не сделало прививки ?2..У Коли здоровье 64%, а у Маши в 2 раза больше, чем у Антона, у которого на 3% меньше, чем у Коли.