Придумайте 5 задач о здоровье. 5 класс. С решением. Пожалуйста ооооочень надо....дам много баллов.

Математика
Придумайте 5 задач о здоровье. 5 класс. С решением. Пожалуйста ооооочень надо....дам много баллов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1..на прививку от гриппа пришли 18 ч. из 25 ч. со всего класса , из тех кто делал прививку заболели 5 человек а из тех кто не делал 2е , сколько % человек из тех кто делал заболели и сколько % заболели из тех кто не делал , сколько человек не сделало прививки ?2..У Коли здоровье 64%, а у Маши в 2 раза больше, чем у Антона, у которого на 3% меньше, чем у Коли.  
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